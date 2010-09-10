Двухсторонняя клейкая лента
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Двухсторонняя клейкая лента
Только вот недавно поняла, что меня постоянно в быту выручает двухсторонняя клейкая лента Вот говорят, что незаменимых вещей нет, но не тут то было, это реально незаменимая вещь. Заказываю все в компании «ПАРТИЯ-ПАК» в наличии есть разные виды, для любого назначения.
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