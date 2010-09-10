Двухсторонняя клейкая лента

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Двухсторонняя клейкая лента

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 13:55

Только вот недавно поняла, что меня постоянно в быту выручает двухсторонняя клейкая лента Вот говорят, что незаменимых вещей нет, но не тут то было, это реально незаменимая вещь. Заказываю все в компании «ПАРТИЯ-ПАК» в наличии есть разные виды, для любого назначения.
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