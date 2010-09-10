Сообщение zevc » Сегодня, 14:13

Свекровь моя женщина неплохая, но ужасно старомодная. Представляете, у нее до сих пор на окнах висят тяжелые бархатные портьеры, а в шкафу хранится хрусталь. В общем, что можно подарить такой своеобразной женщине?