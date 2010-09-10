Подскажите
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Подскажите
Свекровь моя женщина неплохая, но ужасно старомодная. Представляете, у нее до сих пор на окнах висят тяжелые бархатные портьеры, а в шкафу хранится хрусталь. В общем, что можно подарить такой своеобразной женщине?
Re: Подскажите
Здравствуйте, вам стоит отталкиваться от ее вкусов, главное, по минимуму современности и по максимуму роскоши. Я бы, исходя из вводных данных, подарила ей бархатное покрывало. Выбрать можно в тон штор ее, такие элегантные люди любят, когда вещи между собой гармонируют. Покрывало вот тут смотри, в этом магазине очень хорошее качество у всего текстиля, не ошибешься.
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