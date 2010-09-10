Автосервис

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 232
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Автосервис

Сообщение zevc » 27 минут назад

С этой погодой с машиной происходит что-то неладное. Понятно, что при морозах завести не всегда удается, но блин, при заряженном отогретом аккумуляторе она все равно работать не хочет. Теперь только в сервис, верно?
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