Автосервис

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Автосервис

Сообщение zevc » Сегодня, 14:28

С этой погодой с машиной происходит что-то неладное. Понятно, что при морозах завести не всегда удается, но блин, при заряженном отогретом аккумуляторе она все равно работать не хочет. Теперь только в сервис, верно?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Автосервис

Сообщение klonik » Сегодня, 15:18

Добрый день, да, в мастерских ремонт генераторов зимой одна из первых задач, много кто обращается. Говорю исходя из собственного опыта, у меня муж работает реонтником, так генератор у каждого пятого из строя выходит. Тут главное обращаться сразу к специалистам, не пытаясь как-нибудь проблему самостоятельно устранить, иначе ремонт потом может обойтись в круглую сумму.
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