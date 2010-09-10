Сообщение zevc » Сегодня, 14:28

С этой погодой с машиной происходит что-то неладное. Понятно, что при морозах завести не всегда удается, но блин, при заряженном отогретом аккумуляторе она все равно работать не хочет. Теперь только в сервис, верно?