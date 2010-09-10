Сообщение zevc » Сегодня, 15:00

Всем привет, совет нужен. Живу в съемной квартире, уже накопила, что бы купить свою, но вот беда, я хочу машину. Что делать, купить квартиру и копить на машину, или все-таки машину и дальше снимать жилье?