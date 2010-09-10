Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:00

Всем привет, совет нужен. Живу в съемной квартире, уже накопила, что бы купить свою, но вот беда, я хочу машину. Что делать, купить квартиру и копить на машину, или все-таки машину и дальше снимать жилье?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:00

Привет, ты о чем? Какая может быть машина, когда есть возможность купить свое жилье, крышу над головой. Ты только представь себе, приходит к тебе хозяйка и говорит, все, съезжай. И куда ты, в машине, что ли жить будешь? Покупай квартиру, можешь зайти сюда посмотреть варианты. А уже потом и на машину накопишь, раз на квартиру смогла. Решать тебе конечно, но я бы на твоем месте выбрала покупку квартиры.
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