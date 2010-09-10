Покупка аккумулятора

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 229
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка аккумулятора

Сообщение klonik » Вчера, 19:19

Здравствуйте. Я всё никак не могу выбрать и купить зарядку для аккумулятора и решила написать вам, чтобы поинтересоваться и спросить. Услугами, каких торговых площадок в Одессе, вам уже приходилось ранее пользоваться?
Вернуться к началу
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 235
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка аккумулятора

Сообщение zevc » Вчера, 22:49

Понимаю вас, потому что я сама потратила время на просмотр информации теоретического плана, а потом только – решила оформить свой заказ всего в несколько кликов мышкой. На сайте https://akkumulyatory.od.ua/zaryadnye-d ... -hraneniya подходящую модель зарядного устройства нашла, и оказалось, что можно сначала просмотреть как минимум несколько моделей, а потом задать вопросы менеджеру и только потом кликнуть мышкой и завершить процедуру оформления своего заказа. Не стесняйтесь спрашивать, вам обязательно ответят и помогут решить все проблемы и вопросы организационного плана.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость