Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 20 янв 2021, 12:45

Приветствую, вас. Хотелось бы воспользоваться услугами какой-то одной компании, чтобы выбрать и купить турник для пресса. Я поставила цель – привести в порядок фигуру после родов и мне нужна ваша консультация и помощь. Куда стоит заглянуть прямо сейчас?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 20 янв 2021, 18:53

Ваша ситуация мне знакома, я сама боролась с лишним весом после родов и могу с уверенностью сказать, что нужно сравнивать цены и только потом покупки совершать на одном из сайтов. Вы можете прямо сейчас потратить совсем немного времени на процедуру ознакомления с этой https://cityparking.ua/workout/turnik-i ... lya-pressa торговой площадкой и останется только сформировать заявку на покупку, а потом отправить её на подтверждение менеджеру. Не стесняйтесь спрашивать, вам обязательно ответят и помогут с выбором, как это было в моей ситуации.
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