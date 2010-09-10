Генетический тест

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Генетический тест

Сообщение РусланР » 20 янв 2021, 16:22

В какой клинике можно сделать генетический тест?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Генетический тест

Сообщение Наташа Швец » 20 янв 2021, 21:38

Я год назад делала генетический тест при беременности в клинике genotek. Вы только представьте что миллиарды крохотных клеток, из которых состоит тело человека, хранят инструкции работы нашего организма. Они делают людей похожими друг на друга и в то же время разными.
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