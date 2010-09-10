Генетический тест
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Генетический тест
В какой клинике можно сделать генетический тест?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Генетический тест
Я год назад делала генетический тест при беременности в клинике genotek. Вы только представьте что миллиарды крохотных клеток, из которых состоит тело человека, хранят инструкции работы нашего организма. Они делают людей похожими друг на друга и в то же время разными.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость