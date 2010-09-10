Корпоратив

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Корпоратив

Сообщение parma » 21 янв 2021, 13:35

Могу порекомендовать Вам агентство, которое занимается организацией корпоративов https://kava.ua/corporate вот тут почитайте детальнее. Однозначно корпоративы нужно проводить, они результативно влияют на работу компании в целом.
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