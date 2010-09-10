Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

parma Гость RZN.info Сообщения: 99 Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25 Корпоратив Цитата Сообщение parma » 21 янв 2021, 13:35 Могу порекомендовать Вам агентство, которое занимается организацией корпоративов https://kava.ua/corporate вот тут почитайте детальнее. Однозначно корпоративы нужно проводить, они результативно влияют на работу компании в целом. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Реклама и Дизайн»