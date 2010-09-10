Помогите выбрать пресс для отходов
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Помогите выбрать пресс для отходов
Подскажите какой пресс для мусора поможет преобразовать гору бумаг, коробок и других отходов в компактные пакеты, что бы обеспечить экономию места. На сайте https://netmus.ru/catalog-oborudovaniya ... a-otxodov/ представлены различные модели прессов для отходов и хотелось бы ознакомиться с мнением форумчан по этому оборудованию. В основном интересует мнение по мобильным установки и стационарным.
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