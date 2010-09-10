Станки,прессы,вальцы,листогибы,гильотины,ножницы,трубогибы, молоты

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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egmash
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 23 авг 2010, 15:21
Откуда: Тверь
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Станки,прессы,вальцы,листогибы,гильотины,ножницы,трубогибы, молоты

Сообщение egmash » Вчера, 22:57

Станки: Сверлильные. Токарные. Фрезерные. Зубофрезерные и зубообрабатывающие, зубонарезные. Шлифовальные. Расточные. Автоматы, полуавтоматы. Долбежные, строгальные станки. Ножницы гильотинные. Трубогибы, гибочные станки. Кузнечно-прессовое оборудование. Прессы и машины листогибочные, листоправильные. Прессы КД, КЕ, КИ, КБ, КВ, П, ПБ, ПО,КА, ДЕ, ДГ кривошипные, гидравлические. Молоты ковочные. Колёсотокарные станки КЖ,РТ. Предлагаем со склада и на заказ. Твердомеры. Разрывные машины, испытательные прессы ПСУ, ПС, МС, ПММ, УММ, МУП, ГМС, ГРМ, РМ . Мы специализируемся на капитальном ремонте и продаже металлообрабатывающих станков, прессов, а так же металлообрабатывающего оборудования согласно возможностям и требованиям каждого клиента. Ремонтируем станки, прессы, металлообрабатывающее оборудование . Ремонт гильотин, вальцов, листогибов, молотов, высадочных автоматов, зигмашин. Диагностика, консультации, договор сервисного обслуживания на вашем предприятии. Демонтаж, такелаж, перевозка. Полный комплекс монтажно-наладочных работ по оборудованию
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