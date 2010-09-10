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РусланР Гость RZN.info Сообщения: 82 Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54 Re: Игра в рублях Цитата Сообщение РусланР » 24 янв 2021, 20:18 Один из самых распространенных сайтов это https://casino-for-money.com.ua там есть хорошие бонусные приложения с которыми на много легче выиграть. Вот переходите и играйте в самые популярные игры казино. Там я играю уже год и мне нравится то что нет запары на вывод и ввод денег. И самое главное что, не теряют деньги из-за конвертации в доллары или евро при внесении депозитов и выводе денег. Вернуться к началу

staspavlov777 Гость RZN.info Сообщения: 194 Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54 Откуда: Россия, Рязань Re: Игра в рублях Цитата Сообщение staspavlov777 » 18 минут назад Да, я тоже искал казино именно по этому критерию. Потому что кроме рублей мне ничего не надо, вот такой я консервативный человек. Кстати, я нашел такое казино. Вот здесь https://betsofa.live/ я играю и вам могу рекомендовать. Ибо это лучшая игровая платформа казино в России. Можете сами почитать реальные отзывы о нем, а лучше всего конечно же проверить на собственном опыте. Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:) Вернуться к началу

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