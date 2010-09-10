Манга онлайн
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Манга онлайн
Муж начал смотреть японские комиксы. Я ему говорю, что это ерунда, а он говорит, что я ничего не понимаю и это манга. Посмотрела в интернете, ничего не поняла. У кого еще мужья так развлекаются?
Re: Манга онлайн
Здравствуйте, у меня мужа нет, но есть брат, который все свободное время проводит за компом на этом https://remanga.org сайте, как раз мангу и читает. Ничего плохого не скажу, есть очень интересные сюжеты, самой бывает интересно. Брату 27, не женат, но в отношениях сейчас. Работает, очень неглупый, причем работает на серьезной должности и получает хорошие деньги. Так что это не ерунда, отнеситесь к увлечению мужа серьезней.
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