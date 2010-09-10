Сообщение klonik » Сегодня, 17:04

Муж начал смотреть японские комиксы. Я ему говорю, что это ерунда, а он говорит, что я ничего не понимаю и это манга. Посмотрела в интернете, ничего не поняла. У кого еще мужья так развлекаются?