Манга онлайн

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 236
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Манга онлайн

Сообщение klonik » Сегодня, 17:04

Муж начал смотреть японские комиксы. Я ему говорю, что это ерунда, а он говорит, что я ничего не понимаю и это манга. Посмотрела в интернете, ничего не поняла. У кого еще мужья так развлекаются?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Манга онлайн

Сообщение zevc » Сегодня, 17:48

Здравствуйте, у меня мужа нет, но есть брат, который все свободное время проводит за компом на этом https://remanga.org сайте, как раз мангу и читает. Ничего плохого не скажу, есть очень интересные сюжеты, самой бывает интересно. Брату 27, не женат, но в отношениях сейчас. Работает, очень неглупый, причем работает на серьезной должности и получает хорошие деньги. Так что это не ерунда, отнеситесь к увлечению мужа серьезней.
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