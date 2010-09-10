Сообщение klonik » Сегодня, 17:10

Всем привет, дочери девятнадцать лет, она у нас любительница анимэ. Учится на дневном, на двадцатилетие хотим с мужем подарить ей квартиру, чтобы жила отдельно и набиралась самостоятельности. Как бы это все озвучить, чтобы она не подумала, что мы ее из дома выгоняем.