Манга онлайн

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 236
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Манга онлайн

Сообщение klonik » Сегодня, 17:10

Всем привет, дочери девятнадцать лет, она у нас любительница анимэ. Учится на дневном, на двадцатилетие хотим с мужем подарить ей квартиру, чтобы жила отдельно и набиралась самостоятельности. Как бы это все озвучить, чтобы она не подумала, что мы ее из дома выгоняем.
Вернуться к началу
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Манга онлайн

Сообщение zevc » Сегодня, 17:53

Смотрите, раз она у вас поклонница японских мультиков, то и сам факт предоставьте ей в такой же форме. Не мультиком, а, например, комиксом, вот тут https://xn--80aaig9ahr.xn--c1avg есть самые популярные, можно что-то прямо срисовать из них. Тогда она поймет, что ее увлечение для вас важно и что вы не желаете ей зла. Можно в комикс вставить каких-нибудь изречений японских мудрецов, получится весьма прикольно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя