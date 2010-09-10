Манга онлайн
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Манга онлайн
Всем привет, дочери девятнадцать лет, она у нас любительница анимэ. Учится на дневном, на двадцатилетие хотим с мужем подарить ей квартиру, чтобы жила отдельно и набиралась самостоятельности. Как бы это все озвучить, чтобы она не подумала, что мы ее из дома выгоняем.
Re: Манга онлайн
Смотрите, раз она у вас поклонница японских мультиков, то и сам факт предоставьте ей в такой же форме. Не мультиком, а, например, комиксом, вот тут https://xn--80aaig9ahr.xn--c1avg есть самые популярные, можно что-то прямо срисовать из них. Тогда она поймет, что ее увлечение для вас важно и что вы не желаете ей зла. Можно в комикс вставить каких-нибудь изречений японских мудрецов, получится весьма прикольно.
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