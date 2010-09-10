Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 236
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:19

Прошлый год переехали жить в загородный домик. В этом году надо благоустраивать территорию вокруг дома и перед ним. Хочу, чтобы у меня был красивый газон и небольшие кустарники с какими-нибудь еще посадками. Как бы это все красиво оформить?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:59

Привет. Вас можно поздравить, жить в загородном доме это здорово. Мы с мужем переехали несколько лет назад. Сделали ремонт, потом занялись участком и прилегающей территорией. Сделали мы это при помощи специалиста, консультанта нашли здесь https://teratorg.ru , нас научили, как правильно сделать газон, какие семена лучше купить, как потом за ним ухаживать. Теперь, спустя время у нас прекрасный газон, радует нас своим видом.
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