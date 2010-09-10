Сообщение klonik » 24 янв 2021, 17:19

Прошлый год переехали жить в загородный домик. В этом году надо благоустраивать территорию вокруг дома и перед ним. Хочу, чтобы у меня был красивый газон и небольшие кустарники с какими-нибудь еще посадками. Как бы это все красиво оформить?