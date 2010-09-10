Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 352
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 24 янв 2021, 17:19

Прошлый год переехали жить в загородный домик. В этом году надо благоустраивать территорию вокруг дома и перед ним. Хочу, чтобы у меня был красивый газон и небольшие кустарники с какими-нибудь еще посадками. Как бы это все красиво оформить?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 350
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 24 янв 2021, 17:59

Привет. Вас можно поздравить, жить в загородном доме это здорово. Мы с мужем переехали несколько лет назад. Сделали ремонт, потом занялись участком и прилегающей территорией. Сделали мы это при помощи специалиста, консультанта нашли здесь https://teratorg.ru , нас научили, как правильно сделать газон, какие семена лучше купить, как потом за ним ухаживать. Теперь, спустя время у нас прекрасный газон, радует нас своим видом.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Подскажите

Сообщение Алексеич » Сегодня, 17:51

Меня не интересует газон, но есть кусок земли. Нужно как-то рационально его использовать.
Последний раз редактировалось Алексеич 13 май 2021, 17:54, всего редактировалось 2 раза.
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Подскажите

Сообщение DenisKot » Сегодня, 17:51

А что планируете сейчас сажать? Уже вроде как раз сезон высадки рассады огородины разной?
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