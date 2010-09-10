Подскажите
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Подскажите
Прошлый год переехали жить в загородный домик. В этом году надо благоустраивать территорию вокруг дома и перед ним. Хочу, чтобы у меня был красивый газон и небольшие кустарники с какими-нибудь еще посадками. Как бы это все красиво оформить?
Re: Подскажите
Привет. Вас можно поздравить, жить в загородном доме это здорово. Мы с мужем переехали несколько лет назад. Сделали ремонт, потом занялись участком и прилегающей территорией. Сделали мы это при помощи специалиста, консультанта нашли здесь https://teratorg.ru , нас научили, как правильно сделать газон, какие семена лучше купить, как потом за ним ухаживать. Теперь, спустя время у нас прекрасный газон, радует нас своим видом.
Re: Подскажите
Меня не интересует газон, но есть кусок земли. Нужно как-то рационально его использовать.
Последний раз редактировалось Алексеич 13 май 2021, 17:54, всего редактировалось 2 раза.
Re: Подскажите
А что планируете сейчас сажать? Уже вроде как раз сезон высадки рассады огородины разной?
Re: Подскажите
DenisKot писал(а):А что планируете сейчас сажать? Уже вроде как раз сезон высадки рассады огородины разной?
Так уже давно сезон начался, но вы ещё можете успеть заказать и высадить огородные растения и заодно почитайте в блоге floristics.info рекомендации по выращиванию и уходу для получения отличного результата. В идеале можно и теплицу хотя бы небольшую организовать. А я уже не первый год занимаюсь выращиванием овощей на даче, и скажу вам, что это так приятно - собирать урожай, который выращен своими руками.
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