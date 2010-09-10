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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 237
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Медали

Сообщение klonik » Сегодня, 11:54

Приветствую, вас. Мне посоветовали в интернете просмотреть как минимум несколько каталогов фалеристики, чтобы потом выбор остановить на одном сайте и посещать его как можно чаще для пополнения своей коллекции. Заглянула сюда https://mir-faleristiki.ru/catalog/goro ... oskvy.html и оказалось, что можно сначала по страницам торговой площадки прогуляться взглядом, а потом уже только оформлять заказ напрямую. Скажите, вы тоже всегда стараетесь сначала на цены внимание обращать и только через какое-то время формировать заказ?
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