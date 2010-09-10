разнообразить концепцию заведения

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

разнообразить концепцию заведения

Сообщение Алексей Кобзарь » 25 янв 2021, 13:25

Хочется как то разнообразить концепцию заведения. Что можете подсказать? Какие есть варианты? 
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: разнообразить концепцию заведения

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 11:23

Мне приходилось бывать в различных заведениях в Европейских странах. Хочу сказать, что у них там все по другому. Там так атмосферно, уютно. Кстати, больше всего мне там понравилось меню для кафе , оно находится прямо у тебя в телефоне. Нет никаких заерзаных книжек, все максимально безопасно, тем более в такое время.
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