разнообразить концепцию заведения
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
разнообразить концепцию заведения
Хочется как то разнообразить концепцию заведения. Что можете подсказать? Какие есть варианты?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: разнообразить концепцию заведения
Мне приходилось бывать в различных заведениях в Европейских странах. Хочу сказать, что у них там все по другому. Там так атмосферно, уютно. Кстати, больше всего мне там понравилось меню для кафе , оно находится прямо у тебя в телефоне. Нет никаких заерзаных книжек, все максимально безопасно, тем более в такое время.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: разнообразить концепцию заведения
Спасибо, реально интересная идея, пора задуматься о том, чтобы и себе такое сделать в ресторан, думаю что гости будут в приятном шоке.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей