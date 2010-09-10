Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

klonik Гость RZN.info Сообщения: 238 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 14:10 Здравствуйте. Я стараюсь, перед тем как что-то покупать в интернете, обязательно сравнивать цены и представленный ассортимент позиций на страницах других площадок. Перешла по ссылке https://voensovmag.ru/catalog/sssr/muly ... tvagu-sssr и нашла в наличии медаль «За отвагу СССР», которую есть возможность заказать уже сегодня с доставкой по стране. Вы тоже всегда сравниваете цены? Или для вас самое главное, чтобы нужный экземпляр награды был в наличии на выбранном сайте? Интересно будет продолжить дальше обсуждать этот вопрос, и я рассчитываю на ваши ответы и советы со стороны. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»