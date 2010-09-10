Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Я стараюсь, перед тем как что-то покупать в интернете, обязательно сравнивать цены и представленный ассортимент позиций на страницах других площадок. Перешла по ссылке https://voensovmag.ru/catalog/sssr/muly ... tvagu-sssr и нашла в наличии медаль «За отвагу СССР», которую есть возможность заказать уже сегодня с доставкой по стране. Вы тоже всегда сравниваете цены? Или для вас самое главное, чтобы нужный экземпляр награды был в наличии на выбранном сайте? Интересно будет продолжить дальше обсуждать этот вопрос, и я рассчитываю на ваши ответы и советы со стороны.
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