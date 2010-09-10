Торговля на Форекс

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Торговля на Форекс

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 01:38

Торгуете на Форекс? То с каким брокером сотрудничаете?
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Торговля на Форекс

Сообщение РусланР » Сегодня, 01:46

Уже более года вливаюсь в эту колею, так как на данный момент это хороший заработок в сети. Сотрудничаю на данный момент с брокером Hamilton, есть много обучающих курсов, так что подойдет для новичков. Кстати больше информации и отзывы можно прочитать здесь https://plusiminus.com/hamilton-otzyvy.html Могу сказать, что брокер меня не разочаровал. И кстати, на сайте пишут правдивые отзывы.
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