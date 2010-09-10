Торговля на Форекс

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 240
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Торговля на Форекс

Сообщение Наташа Швец » 26 янв 2021, 01:38

Торгуете на Форекс? То с каким брокером сотрудничаете?
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Торговля на Форекс

Сообщение РусланР » 26 янв 2021, 01:46

Уже более года вливаюсь в эту колею, так как на данный момент это хороший заработок в сети. Сотрудничаю на данный момент с брокером Hamilton, есть много обучающих курсов, так что подойдет для новичков. Кстати больше информации и отзывы можно прочитать здесь https://plusiminus.com/hamilton-otzyvy.html Могу сказать, что брокер меня не разочаровал. И кстати, на сайте пишут правдивые отзывы.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Торговля на Форекс

Сообщение derigor » 11 фев 2021, 14:53

А сейчас вообще есть актуальность начинать в этом деле разбираться, или уже нет?
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Торговля на Форекс

Сообщение gonchar84 » 11 фев 2021, 15:10

derigor писал(а):А сейчас вообще есть актуальность начинать в этом деле разбираться, или уже нет?


Конечно есть, и ближайшее время точно будет, т.к. если смотреть на котировки, или даже банально на курс доллара на завтра, то можно для себя понять ту потенциальную выгоду, которую можно из этого вынести. И именно форекс одна из главных площадок для этого. Только разобраться в нём не так уж и просто, это требует усидчивости и знаний.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 209
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Торговля на Форекс

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 16:57

Знаете, для меня уже тяжело познавать новые способы заработка, всякие новые форексы слишком тяжело освоить, да и прибыли они приносят достаточно мало. Так что я пользуюсь проверенным методом, а именно казино вавада http://vavada.club/. Уже далеко не первый год играю на их сайте и зарабатываю реально крупные деньги, еще не разу не возникало проблем с выводом средств или что-то подобное, так что могу рекомендую попробовать сыграть хоть пару раз
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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