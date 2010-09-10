Торговля на Форекс
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 240
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Торговля на Форекс
Торгуете на Форекс? То с каким брокером сотрудничаете?
Re: Торговля на Форекс
Уже более года вливаюсь в эту колею, так как на данный момент это хороший заработок в сети. Сотрудничаю на данный момент с брокером Hamilton, есть много обучающих курсов, так что подойдет для новичков. Кстати больше информации и отзывы можно прочитать здесь https://plusiminus.com/hamilton-otzyvy.html Могу сказать, что брокер меня не разочаровал. И кстати, на сайте пишут правдивые отзывы.
Re: Торговля на Форекс
А сейчас вообще есть актуальность начинать в этом деле разбираться, или уже нет?
Re: Торговля на Форекс
derigor писал(а):А сейчас вообще есть актуальность начинать в этом деле разбираться, или уже нет?
Конечно есть, и ближайшее время точно будет, т.к. если смотреть на котировки, или даже банально на курс доллара на завтра, то можно для себя понять ту потенциальную выгоду, которую можно из этого вынести. И именно форекс одна из главных площадок для этого. Только разобраться в нём не так уж и просто, это требует усидчивости и знаний.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 209
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Торговля на Форекс
Знаете, для меня уже тяжело познавать новые способы заработка, всякие новые форексы слишком тяжело освоить, да и прибыли они приносят достаточно мало. Так что я пользуюсь проверенным методом, а именно казино вавада http://vavada.club/. Уже далеко не первый год играю на их сайте и зарабатываю реально крупные деньги, еще не разу не возникало проблем с выводом средств или что-то подобное, так что могу рекомендую попробовать сыграть хоть пару раз
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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