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РусланР Гость RZN.info Сообщения: 83 Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54 Re: Торговля на Форекс Цитата Сообщение РусланР » 26 янв 2021, 01:46 Уже более года вливаюсь в эту колею, так как на данный момент это хороший заработок в сети. Сотрудничаю на данный момент с брокером Hamilton, есть много обучающих курсов, так что подойдет для новичков. Кстати больше информации и отзывы можно прочитать здесь https://plusiminus.com/hamilton-otzyvy.html Могу сказать, что брокер меня не разочаровал. И кстати, на сайте пишут правдивые отзывы. Вернуться к началу

staspavlov777 Гость RZN.info Сообщения: 209 Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54 Откуда: Россия, Рязань Re: Торговля на Форекс Цитата Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 16:57 Знаете, для меня уже тяжело познавать новые способы заработка, всякие новые форексы слишком тяжело освоить, да и прибыли они приносят достаточно мало. Так что я пользуюсь проверенным методом, а именно казино вавада http://vavada.club/ . Уже далеко не первый год играю на их сайте и зарабатываю реально крупные деньги, еще не разу не возникало проблем с выводом средств или что-то подобное, так что могу рекомендую попробовать сыграть хоть пару раз Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:) Вернуться к началу

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