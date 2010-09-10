Lineage 2 Interlude

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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Lineage 2 Interlude

Сообщение Venik » 26 янв 2021, 09:49

Мы тут с друзьями как то сидели и вспоминали в какие игры играли. Мне вот очень нравилась Lineage 2 Interlude. А интересно еще сервера с этой хроникой?
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Lineage 2 Interlude

Сообщение Sotas » 26 янв 2021, 10:37

Кончено есть. Ведь это хроника для многих самая лучшая и до сих пор в нее активно играют по всему миру. И новые сервера появляются регулярно. Есть сервера Interlude с дополнениями https://la2on.com/vse-servera/interlude-plus/ Список большой. Так что есть из чего выбирать.
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Lineage 2 Interlude

Сообщение Lionel » 26 янв 2021, 11:01

Не знал, что у Интерлюда есть дополнения, но мне кажется это излишне. Лучше играть в оригинальную хронику. Хотя это конечно дело вкуса.
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Lineage 2 Interlude

Сообщение Níell » Сегодня, 09:39

А есть у кого опыт открытия своего игрового сервера этой игры или какой другой? Как вы это делали? Где выбрали хостинг, с какими настройками, сколько денег на это ушло и так далее. Вот эта компания MmoAdvert занимается услугами нестандартной рекламы серверов Lineage2 http://asme-spb.ru/stati/uslugi-po-nest ... klame.html Я думаю это тоже очень важно при открытии сервера.
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