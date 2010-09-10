Технический заказчик

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 379
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Технический заказчик

Сообщение Алексей Кобзарь » 27 янв 2021, 14:40

Кто может предоставить свои услуги для строительства одно коммерческого здания?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Технический заказчик

Сообщение Наташа Швец » 22 фев 2021, 09:45

А что за здание? Я так понимаю вы ищите юрлицо, которое будет выполнять весь комплекс инжиниринговых услуг при строительстве? Вот у этих ребят есть услуга техзаказчика https://irbiscompany.ru/service/texnicheskij-zakazchik/ ну и всякие сопутствующие типа составления сметы. Мы с их помощью в Москве строились.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Технический заказчик

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 09:52

И сколько они взяли за свои услуги? Нам тоже нужны такие услуги, интересует цена вопроса.
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