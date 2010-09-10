Технический заказчик
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 379
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Технический заказчик
Кто может предоставить свои услуги для строительства одно коммерческого здания?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 244
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Технический заказчик
А что за здание? Я так понимаю вы ищите юрлицо, которое будет выполнять весь комплекс инжиниринговых услуг при строительстве? Вот у этих ребят есть услуга техзаказчика https://irbiscompany.ru/service/texnicheskij-zakazchik/ ну и всякие сопутствующие типа составления сметы. Мы с их помощью в Москве строились.
Re: Технический заказчик
И сколько они взяли за свои услуги? Нам тоже нужны такие услуги, интересует цена вопроса.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Законодательство в недвижимости»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей