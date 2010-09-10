разработка сайтов

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

разработка сайтов

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 11:42

Кто умеет делать красивые сайты?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: разработка сайтов

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 12:29

Пробуй тут. Работала с этими ребятами из латвии (свободно говорят по русски) пол года по дизайну. Помогли.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: разработка сайтов

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 13:21

Спасибо большое за совет, обязательно посмотрю))
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