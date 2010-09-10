разработка сайтов
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
разработка сайтов
Кто умеет делать красивые сайты?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 230
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: разработка сайтов
Пробуй тут. Работала с этими ребятами из латвии (свободно говорят по русски) пол года по дизайну. Помогли.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: разработка сайтов
Спасибо большое за совет, обязательно посмотрю))
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей