Революция в сексе: почему люди начали предпочитать короткие отношения вместо брака
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Революция в сексе: почему люди начали предпочитать короткие отношения вместо брака
После сексуальной революции, что прокатилась по Соединённым Штатам и почти всем странам Европы в первой половине XX столетия, а Россию застала ближе к девяностым годам, социологи и психологи начали отмечать, насколько быстро поменялись обычные ценности и нормы, которые доминировали в социуме вплоть до начала 20 столетия. Ценностям брака и семьи в социуме начали придавать гораздо меньшее значение, было разработано большое число иных форм отношений между людьми, типа шведских семей, гомосексуальных браков, гостевых браков и др. Глобальным мировым трендом стало то, что мужчины начали часто предпочитать разовые отношения вместо традиционного христианского брака.
Благодаря сексуальной революции средний возраст заключения брака в развитых стран превысил двадцать четыре года, хотя до этого браки заключались в промежутке от 16 до 18 лет. Сексуальные отношения людей стали более свободными, разовые сексуальные связи для большинства мужчин и женщин стали приемлемой нормой, стало возможным спокойное существование такого явления как проститутки метро кузьминки и даже обычные уличные проститутки.
Опыт многих стран мира показал нам, что быстрое изменение социальных норм не причинило большого вреда социальной морали. Табуированность темы секса в обществе снижается год за годом, развитые страны уже умудрились декриминализовать, а кое-где и полностью узаконить проституцию.
Благодаря сексуальной революции средний возраст заключения брака в развитых стран превысил двадцать четыре года, хотя до этого браки заключались в промежутке от 16 до 18 лет. Сексуальные отношения людей стали более свободными, разовые сексуальные связи для большинства мужчин и женщин стали приемлемой нормой, стало возможным спокойное существование такого явления как проститутки метро кузьминки и даже обычные уличные проститутки.
Опыт многих стран мира показал нам, что быстрое изменение социальных норм не причинило большого вреда социальной морали. Табуированность темы секса в обществе снижается год за годом, развитые страны уже умудрились декриминализовать, а кое-где и полностью узаконить проституцию.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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