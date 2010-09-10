Революция в сексе: почему люди начали предпочитать короткие отношения вместо брака

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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Революция в сексе: почему люди начали предпочитать короткие отношения вместо брака

Сообщение polpol » 28 янв 2021, 13:20

После сексуальной революции, что прокатилась по Соединённым Штатам и почти всем странам Европы в первой половине XX столетия, а Россию застала ближе к девяностым годам, социологи и психологи начали отмечать, насколько быстро поменялись обычные ценности и нормы, которые доминировали в социуме вплоть до начала 20 столетия. Ценностям брака и семьи в социуме начали придавать гораздо меньшее значение, было разработано большое число иных форм отношений между людьми, типа шведских семей, гомосексуальных браков, гостевых браков и др. Глобальным мировым трендом стало то, что мужчины начали часто предпочитать разовые отношения вместо традиционного христианского брака.

Благодаря сексуальной революции средний возраст заключения брака в развитых стран превысил двадцать четыре года, хотя до этого браки заключались в промежутке от 16 до 18 лет. Сексуальные отношения людей стали более свободными, разовые сексуальные связи для большинства мужчин и женщин стали приемлемой нормой, стало возможным спокойное существование такого явления как проститутки метро кузьминки и даже обычные уличные проститутки.

Опыт многих стран мира показал нам, что быстрое изменение социальных норм не причинило большого вреда социальной морали. Табуированность темы секса в обществе снижается год за годом, развитые страны уже умудрились декриминализовать, а кое-где и полностью узаконить проституцию.
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Революция в сексе: почему люди начали предпочитать короткие отношения вместо брака

Сообщение Stivvi » Сегодня, 16:17

polpol писал(а):После сексуальной революции, что прокатилась по Соединённым Штатам и почти всем странам Европы в первой половине XX столетия, а Россию застала ближе к девяностым годам, социологи и психологи начали отмечать, насколько быстро поменялись обычные ценности и нормы, которые доминировали в социуме вплоть до начала 20 столетия. Ценностям брака и семьи в социуме начали придавать гораздо меньшее значение, было разработано большое число иных форм отношений между людьми, типа шведских семей, гомосексуальных браков, гостевых браков и др. Глобальным мировым трендом стало то, что мужчины начали часто предпочитать разовые отношения вместо традиционного христианского брака.

Благодаря сексуальной революции средний возраст заключения брака в развитых стран превысил двадцать четыре года, хотя до этого браки заключались в промежутке от 16 до 18 лет. Сексуальные отношения людей стали более свободными, разовые сексуальные связи для большинства мужчин и женщин стали приемлемой нормой, стало возможным спокойное существование такого явления как проститутки Москвы и даже обычные уличные проститутки.

Опыт многих стран мира показал нам, что быстрое изменение социальных норм не причинило большого вреда социальной морали. Табуированность темы секса в обществе снижается год за годом, развитые страны уже умудрились декриминализовать, а кое-где и полностью узаконить проституцию.

не советую)))
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