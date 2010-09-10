Шансон
Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Шансон
Раньше всегда считал шансон музыкой для бывших и настоящих зеков, но благодаря музыкальному порталу https://mp3uk.net/ сделал удивительное открытие – это не так! Здесь я увидел подборки, которые ввели меня в душевный мир этой серьёзной музыки для зрелых людей, за что хочу сказать ресурсу огромное спасибо. За новинками шансона не гоняюсь, откровенно говоря, это не тот жанр, где в особой чести новомодные хиты, здесь больше ценится золотая классика. И первое, и второе легко слушаю на этом музыкальном портале. Есть настроение – смотрю в новинки, нет – гоняю старые и лучшие песни, благо на сайте их присутствует превосходная коллекция.
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