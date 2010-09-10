Системы энергоснабжения
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- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Системы энергоснабжения
Какие есть системы энергоснабжения?
Re: Системы энергоснабжения
Обратитесь в компанию Винур . Они занимаются установкой и наладкой под ключ уже много лет и за это время получили хорошие отзывы и большой список довольных клиентов. Так что можешь спокойно обращаться. На сайте у них есть номера и все возможные координати...
Re: Системы энергоснабжения
так они заливали все на мертвые форумы. В результате толку ноль, а деньги на ветер. Сейчас реально найти
Re: Системы энергоснабжения
Для отладки систем энергоснабжения нужно обзавестись электромонтажным оборудованием https://www.brille.ua/ru/rol-komplektuyushih-v-elektromontazhnom-osnashenii/ Это, во-первых, а во-вторых, без опыта работы и навыков в этом деле лучше не соваться в это дело. И как вам выше советуют - обратитесь к профи, так будет лучше для всех.
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