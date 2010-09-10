Сообщение klonik » Сегодня, 11:33

У меня проблема, пролежали матрац. Муж говорит, что он нормальный еще, а я не могу на нем спать, все бугры чувствую. Хочу новый, где бы заказать? Желательно, чтобы с гарантией, если что – можно будет производителю вернуть.