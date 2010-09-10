Покупка матраса

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка матраса

Сообщение klonik » Сегодня, 11:33

У меня проблема, пролежали матрац. Муж говорит, что он нормальный еще, а я не могу на нем спать, все бугры чувствую. Хочу новый, где бы заказать? Желательно, чтобы с гарантией, если что – можно будет производителю вернуть.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 251
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка матраса

Сообщение zevc » 12 минут назад

Ну и в чем проблема, возьми и закажи. А я б в таком случае еще и кровать новую купила к новому матрацу, он пусть на старом спит. Просто мы со своим тоже некоторое время ни как не могли договориться, но я устала приводить доводы и купила вот тут http://matraslux.by/ . Сделала все без него, он не видел, что я поменяла матрац, но когда лег в кроватку, сразу почувствовал все прелести нового, заценил.
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