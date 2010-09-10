Сообщение zevc » Вчера, 12:08

Очень хочу поставить со стороны улицы забор из штакетника, тут видела фотографии, очень уж заманчиво выглядит. Но смущает, что все проходящие мимо смогут заглядывать на участок, а этого мне совсем не хочется. Можно ли поставить плашки вплотную друг к другу?