Металлический штакетник

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Металлический штакетник

Сообщение zevc » 30 янв 2021, 12:08

Очень хочу поставить со стороны улицы забор из штакетника, тут видела фотографии, очень уж заманчиво выглядит. Но смущает, что все проходящие мимо смогут заглядывать на участок, а этого мне совсем не хочется. Можно ли поставить плашки вплотную друг к другу?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 451
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Металлический штакетник

Сообщение klonik » 30 янв 2021, 12:44

Слушайте, вам этот вопрос надо уточнить у производителя, который реализует металлический штакетник. Так-то можно, хотя там должно быть минимальное расстояние, но если очень надо – его можно сократить до комфортного. Еще есть вариант – двойной штакетник. Да, зазоры будут, но просмотреть участок можно будет только подойдя в плотную и под углом. Мимо проходящие люди, я уверена, так делать не будут, ведь это сразу вызовет подозрения.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Металлический штакетник

Сообщение Anthonn » Сегодня, 13:18

Пока забор выберите, оплатите, монтаж произведете, все это займет немало времени. Я себе на дачу заказал вот такое https://plettac.ua/uk/products/fences/mobile-fences мобильное ограждение. Доволен на сто процентов, изготовление не заняло много времени и монтаж легкий. Защита сто процентная от воров.
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