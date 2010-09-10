Металлический штакетник
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Металлический штакетник
Очень хочу поставить со стороны улицы забор из штакетника, тут видела фотографии, очень уж заманчиво выглядит. Но смущает, что все проходящие мимо смогут заглядывать на участок, а этого мне совсем не хочется. Можно ли поставить плашки вплотную друг к другу?
Re: Металлический штакетник
Слушайте, вам этот вопрос надо уточнить у производителя, который реализует металлический штакетник. Так-то можно, хотя там должно быть минимальное расстояние, но если очень надо – его можно сократить до комфортного. Еще есть вариант – двойной штакетник. Да, зазоры будут, но просмотреть участок можно будет только подойдя в плотную и под углом. Мимо проходящие люди, я уверена, так делать не будут, ведь это сразу вызовет подозрения.
Re: Металлический штакетник
Пока забор выберите, оплатите, монтаж произведете, все это займет немало времени. Я себе на дачу заказал вот такое https://plettac.ua/uk/products/fences/mobile-fences мобильное ограждение. Доволен на сто процентов, изготовление не заняло много времени и монтаж легкий. Защита сто процентная от воров.
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