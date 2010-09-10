Какие пластиковые окна лучше для Питера?

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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Какие пластиковые окна лучше для Питера?

Сообщение Oliver » Вчера, 14:40

Какие лучше стеклопакеты и профиль выбрать для климата Северо-запада России? У меня родители с Санкт-Петербурга, сейчас думаю поменять им окна ,поэтому интересует, возможно кто-то сможет подсказать, какой там лучше брать профиль и стеклопакеты. Ну и фурнитуру, чтобы тоже прослужила долго. Все-таки климат там отличается от рязанского сильно.
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