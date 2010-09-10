Сообщение Oliver » Вчера, 14:40

Какие лучше стеклопакеты и профиль выбрать для климата Северо-запада России? У меня родители с Санкт-Петербурга, сейчас думаю поменять им окна ,поэтому интересует, возможно кто-то сможет подсказать, какой там лучше брать профиль и стеклопакеты. Ну и фурнитуру, чтобы тоже прослужила долго. Все-таки климат там отличается от рязанского сильно.