Какие пластиковые окна лучше для Питера?
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Какие пластиковые окна лучше для Питера?
Какие лучше стеклопакеты и профиль выбрать для климата Северо-запада России? У меня родители с Санкт-Петербурга, сейчас думаю поменять им окна ,поэтому интересует, возможно кто-то сможет подсказать, какой там лучше брать профиль и стеклопакеты. Ну и фурнитуру, чтобы тоже прослужила долго. Все-таки климат там отличается от рязанского сильно.
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