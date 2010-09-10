Сообщение Hiper » Вчера, 20:20

Так я тебя именно поэтому про твой бюджет и спрашивал, чтобы понять подходит мой профиль или нет? У меня Rehau GRAZIO он специально разработан для российских условий, у Ленинградских окон он тоже есть, это пятикамерный профиль с глубиной профиля в 70 мм ,то есть туда можно любой стеклопакет из представленных у них на сайте вставить.Если ты всю квартиру стеклить собрался, думаю фирма тебе сделает на них скидку и ты влезешь в бюджет.