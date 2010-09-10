Какие пластиковые окна лучше для Питера?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
5 сообщений • Страница 1 из 1
Какие пластиковые окна лучше для Питера?
Какие лучше стеклопакеты и профиль выбрать для климата Северо-запада России? У меня родители с Санкт-Петербурга, сейчас думаю поменять им окна ,поэтому интересует, возможно кто-то сможет подсказать, какой там лучше брать профиль и стеклопакеты. Ну и фурнитуру, чтобы тоже прослужила долго. Все-таки климат там отличается от рязанского сильно.
Re: Какие пластиковые окна лучше для Питера?
Ну слушай, тут все прежде всего от бюджета зависит ,вообще вот здесь http://okna-leningrad.ru/okna/ есть примерные калькуляторы стоимости по ращным типам профилей с разными стеклопакетами. Да, это цены конкретно Ленинградских окон, но ты будешь иметь представление, профили и виды окон можно переключать, стоимости в таблице будут меняться.
Re: Какие пластиковые окна лучше для Питера?
Я понимаю, ну вот у меня, например сейчас бюджет на окна расчитан исходя из 18 тысяч на одно окно, причем не важно с балконной дверью это окно или нет? Это уже потолок, соответственно меньше можно, больше нельзя. И если смотреть сайт который ты скинул, то как минимум 4 профиля разных подходит, даже с самым дорогим стеклопакетом, именно поэтому я и спросил о личном опыте, чтобы понять, какой профиль выбрать.
Re: Какие пластиковые окна лучше для Питера?
Так я тебя именно поэтому про твой бюджет и спрашивал, чтобы понять подходит мой профиль или нет? У меня Rehau GRAZIO он специально разработан для российских условий, у Ленинградских окон он тоже есть, это пятикамерный профиль с глубиной профиля в 70 мм ,то есть туда можно любой стеклопакет из представленных у них на сайте вставить.Если ты всю квартиру стеклить собрался, думаю фирма тебе сделает на них скидку и ты влезешь в бюджет.
Re: Какие пластиковые окна лучше для Питера?
А какой у тебя стеклопакет стоит однокамерный или двухкамерный? Имеет ли смысл переплачивать за двухкамерный стеклопакет? Я прочитал про профиль Rehau GRAZIO, который у тебя там двойное уплотнение, защищает ли оно от конденсата и от промерзания окна? Давно у тебя уже эти окна стоят? Есть ли какие-то претензии?
5 сообщений • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей