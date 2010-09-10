Програміст в Черкаси
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 361
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Програміст в Черкаси
Всім привіт, хочемо переїхати до родичів в Черкаси, хто знає, там можливо влаштуватися працювати програмістом? Можливо є дошка з оголошеннями саме для айтішників?
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