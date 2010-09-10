Програміст в Черкаси

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 361
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Програміст в Черкаси

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 12:14

Всім привіт, хочемо переїхати до родичів в Черкаси, хто знає, там можливо влаштуватися працювати програмістом? Можливо є дошка з оголошеннями саме для айтішників?
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