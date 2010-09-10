Програміст в Черкаси

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Програміст в Черкаси

Сообщение Алексей Кобзарь » 01 фев 2021, 12:14

Всім привіт, хочемо переїхати до родичів в Черкаси, хто знає, там можливо влаштуватися працювати програмістом? Можливо є дошка з оголошеннями саме для айтішників?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 240
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Програміст в Черкаси

Сообщение Наташа Швец » 09 фев 2021, 11:06

Доброго дня. Якщо ви фахівець в технологіях, то вас однозначно візьмуть за фахом. У мене чоловік при переїзді сказав, що робота в it Черкаси є https://career.softserveinc.com/uk-ua/vacancies/country-1/city-179 , головне оперативно відправляти резюме. Працює видалено, в дома. Замовлення є і з кожним днем ​​їх стає більше. Зараз в основному всі вибирають цю спеціальність через перспективу.
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Гость RZN.info
Сообщения: 428
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Програміст в Черкаси

Сообщение контакт » 25 минут назад

Шановнi!В Рязанi вам наврядше допоможуть в пошуках працевлаштування у Черкасах.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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