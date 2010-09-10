Програміст в Черкаси
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 375
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Програміст в Черкаси
Всім привіт, хочемо переїхати до родичів в Черкаси, хто знає, там можливо влаштуватися працювати програмістом? Можливо є дошка з оголошеннями саме для айтішників?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 240
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Програміст в Черкаси
Доброго дня. Якщо ви фахівець в технологіях, то вас однозначно візьмуть за фахом. У мене чоловік при переїзді сказав, що робота в it Черкаси є https://career.softserveinc.com/uk-ua/vacancies/country-1/city-179 , головне оперативно відправляти резюме. Працює видалено, в дома. Замовлення є і з кожним днем їх стає більше. Зараз в основному всі вибирають цю спеціальність через перспективу.
Re: Програміст в Черкаси
Шановнi!В Рязанi вам наврядше допоможуть в пошуках працевлаштування у Черкасах.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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