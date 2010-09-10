Дезинфицирующее средство для поверхностей

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Дезинфицирующее средство для поверхностей

Сообщение Алехандро Пенгер » 02 фев 2021, 12:00

Где можно качественное дезинфицированное средство заказать?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 370
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Дезинфицирующее средство для поверхностей

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:23

Так как я работаю на промышленном предприятии, то мы заказываем только специальные дезинфицирующие средства для обработки поверхностей  В состав таких средств, входят вещества, которые отлично справляются с бактериями и различными загрязнениями на ура. Заказать такое средство сможете в интернет-магазине  MED AND MORE, у них широкий ассортимент по доступным ценам.   
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