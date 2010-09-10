Дезинфицирующее средство для поверхностей
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Дезинфицирующее средство для поверхностей
Где можно качественное дезинфицированное средство заказать?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 370
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Дезинфицирующее средство для поверхностей
Так как я работаю на промышленном предприятии, то мы заказываем только специальные дезинфицирующие средства для обработки поверхностей В состав таких средств, входят вещества, которые отлично справляются с бактериями и различными загрязнениями на ура. Заказать такое средство сможете в интернет-магазине MED AND MORE, у них широкий ассортимент по доступным ценам.
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