Популярные направления для безвизовых путешествий с паспортом Гренады
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- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Популярные направления для безвизовых путешествий с паспортом Гренады
Здравствуйте. Сколько стран можно посетить имея паспорт Гренады? Для путешествий этот паспорт вам пригодился?
Re: Популярные направления для безвизовых путешествий с паспортом Гренады
У меня нет второго гражданства, но тоже в планах оформить. Со страной ещё не определился до конца.
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