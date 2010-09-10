Популярные направления для безвизовых путешествий с паспортом Гренады
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- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Популярные направления для безвизовых путешествий с паспортом Гренады
Здравствуйте. Сколько стран можно посетить имея паспорт Гренады? Для путешествий этот паспорт вам пригодился?
Re: Популярные направления для безвизовых путешествий с паспортом Гренады
У меня нет второго гражданства, но тоже в планах оформить. Со страной ещё не определился до конца.
Re: Популярные направления для безвизовых путешествий с паспортом Гренады
Зинаидушка писал(а):Здравствуйте. Сколько стран можно посетить имея паспорт Гренады? Для путешествий этот паспорт вам пригодился?
Здравствуйте. С карибским паспортом любой страны можно путешествовать в более чем 100 стран мира. А что касается конкретно паспорта Гренады, если вас интересуют подробности, смотрите на иммигрант инвест https://immigrantinvest.com/blog/countries-without-visas-grenada/ , куда вы свободно сможете поехать без визы, всего таких стран 144. Заинтересовало? Тогда ещё немного об условиях оформления скажу. Для оформления гражданства этого государства требуются инвестиции: это, в первую очередь, безвозвратный взнос в сумме от 150 тыс.$.
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