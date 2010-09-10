Популярные направления для безвизовых путешествий с паспортом Гренады

Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Популярные направления для безвизовых путешествий с паспортом Гренады

Сообщение Зинаидушка » 02 фев 2021, 17:30

Здравствуйте. Сколько стран можно посетить имея паспорт Гренады? Для путешествий этот паспорт вам пригодился?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Популярные направления для безвизовых путешествий с паспортом Гренады

Сообщение DenisKot » Вчера, 17:37

У меня нет второго гражданства, но тоже в планах оформить. Со страной ещё не определился до конца.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Популярные направления для безвизовых путешествий с паспортом Гренады

Сообщение Laca » 30 минут назад

Зинаидушка писал(а):Здравствуйте. Сколько стран можно посетить имея паспорт Гренады? Для путешествий этот паспорт вам пригодился?

Здравствуйте. С карибским паспортом любой страны можно путешествовать в более чем 100 стран мира. А что касается конкретно паспорта Гренады, если вас интересуют подробности, смотрите на иммигрант инвест https://immigrantinvest.com/blog/countries-without-visas-grenada/ , куда вы свободно сможете поехать без визы, всего таких стран 144. Заинтересовало? Тогда ещё немного об условиях оформления скажу. Для оформления гражданства этого государства требуются инвестиции: это, в первую очередь, безвозвратный взнос в сумме от 150 тыс.$.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Услуги»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей