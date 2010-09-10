Сообщение klonik » Сегодня, 10:43

Всем привет, скоро 23, муж у меня все вздыхает на набор инструментов хороших. Купить самому ему денег жалко, там цена не 1000 рублей. Намек я поняла, готова подарить, но ему об этом говорить не хочу. В общем, кто хороший продает, чтобы не на два раза попользоваться?