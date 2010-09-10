jtc инструмент

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

jtc инструмент

Сообщение klonik » Сегодня, 10:43

Всем привет, скоро 23, муж у меня все вздыхает на набор инструментов хороших. Купить самому ему денег жалко, там цена не 1000 рублей. Намек я поняла, готова подарить, но ему об этом говорить не хочу. В общем, кто хороший продает, чтобы не на два раза попользоваться?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: jtc инструмент

Сообщение zevc » Сегодня, 12:31

Приветствую, своему дарила два года назад инструмент, чемодан целый, на 104 предмета. В магазине, когда выбирала, консультант посоветовал jtc инструмент. Он по цене приемлемый, зато качество профессиональное. Не поверите, за два года даже все трещотки на месте, хотя частенько ими пользуется. Так что смело могу рекомендовать этого производителя, советую к покупке.
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