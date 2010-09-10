jtc инструмент
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
jtc инструмент
Всем привет, скоро 23, муж у меня все вздыхает на набор инструментов хороших. Купить самому ему денег жалко, там цена не 1000 рублей. Намек я поняла, готова подарить, но ему об этом говорить не хочу. В общем, кто хороший продает, чтобы не на два раза попользоваться?
Re: jtc инструмент
Приветствую, своему дарила два года назад инструмент, чемодан целый, на 104 предмета. В магазине, когда выбирала, консультант посоветовал jtc инструмент. Он по цене приемлемый, зато качество профессиональное. Не поверите, за два года даже все трещотки на месте, хотя частенько ими пользуется. Так что смело могу рекомендовать этого производителя, советую к покупке.
Re: jtc инструмент
klonik писал(а):Всем привет, скоро 23, муж у меня все вздыхает на набор инструментов хороших. Купить самому ему денег жалко, там цена не 1000 рублей. Намек я поняла, готова подарить, но ему об этом говорить не хочу. В общем, кто хороший продает, чтобы не на два раза попользоваться?
а что именно ищите? какой инструмент?
Re: jtc инструмент
zevc писал(а):Приветствую, своему дарила два года назад инструмент, чемодан целый, на 104 предмета. В магазине, когда выбирала, консультант посоветовал [ . Он по цене приемлемый, зато качество профессиональное. Не поверите, за два года даже все трещотки на месте, хотя частенько ими пользуется. Так что смело могу рекомендовать этого производителя, советую к покупке.
это очень неплохой вариант
4 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя