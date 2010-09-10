zevc писал(а): Приветствую, своему дарила два года назад инструмент, чемодан целый, на 104 предмета. В магазине, когда выбирала, консультант посоветовал [ . Он по цене приемлемый, зато качество профессиональное. Не поверите, за два года даже все трещотки на месте, хотя частенько ими пользуется. Так что смело могу рекомендовать этого производителя, советую к покупке.