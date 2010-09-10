jtc инструмент

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

jtc инструмент

Сообщение klonik » 03 фев 2021, 10:43

Всем привет, скоро 23, муж у меня все вздыхает на набор инструментов хороших. Купить самому ему денег жалко, там цена не 1000 рублей. Намек я поняла, готова подарить, но ему об этом говорить не хочу. В общем, кто хороший продает, чтобы не на два раза попользоваться?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 351
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: jtc инструмент

Сообщение zevc » 03 фев 2021, 12:31

Приветствую, своему дарила два года назад инструмент, чемодан целый, на 104 предмета. В магазине, когда выбирала, консультант посоветовал jtc инструмент. Он по цене приемлемый, зато качество профессиональное. Не поверите, за два года даже все трещотки на месте, хотя частенько ими пользуется. Так что смело могу рекомендовать этого производителя, советую к покупке.
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: jtc инструмент

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 06:53

klonik писал(а):Всем привет, скоро 23, муж у меня все вздыхает на набор инструментов хороших. Купить самому ему денег жалко, там цена не 1000 рублей. Намек я поняла, готова подарить, но ему об этом говорить не хочу. В общем, кто хороший продает, чтобы не на два раза попользоваться?

а что именно ищите? какой инструмент?
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: jtc инструмент

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 06:59

zevc писал(а):Приветствую, своему дарила два года назад инструмент, чемодан целый, на 104 предмета. В магазине, когда выбирала, консультант посоветовал [ . Он по цене приемлемый, зато качество профессиональное. Не поверите, за два года даже все трещотки на месте, хотя частенько ими пользуется. Так что смело могу рекомендовать этого производителя, советую к покупке.

это очень неплохой вариант
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