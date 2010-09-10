Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:05

Здравствуйте, никогда не была знакома с родственниками по линии отца, он ушел от нас, когда я еще совсем маленькая была. И вот сюрприз – от бабушки, которая ему мамой приходится, мне достается наследство. Съездили, посмотрели, а там самая настоящая ферма по выращиванию овощей. Вот теперь думаю, продавать или самой заниматься. Землю вроде люблю, но там объем вообще не маленький.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:37

Здравствуйте, не торопитесь продавать, это вы всегда успеете. Купить развитое хозяйство гораздо сложнее, так что сначала попробуйте свои силы. Тем более, я так понимаю, это где-то в южной части нашей страны находится? Оцените масштаб, модернизируйте производство, в помощь вам завод «Кран Стандарт», там можно оборудование заказать. Хотя бы год-два продержитесь, а потом и выводы можно будет делать.
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