Сообщение klonik » Сегодня, 11:05

Здравствуйте, никогда не была знакома с родственниками по линии отца, он ушел от нас, когда я еще совсем маленькая была. И вот сюрприз – от бабушки, которая ему мамой приходится, мне достается наследство. Съездили, посмотрели, а там самая настоящая ферма по выращиванию овощей. Вот теперь думаю, продавать или самой заниматься. Землю вроде люблю, но там объем вообще не маленький.