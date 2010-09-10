Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Здравствуйте, никогда не была знакома с родственниками по линии отца, он ушел от нас, когда я еще совсем маленькая была. И вот сюрприз – от бабушки, которая ему мамой приходится, мне достается наследство. Съездили, посмотрели, а там самая настоящая ферма по выращиванию овощей. Вот теперь думаю, продавать или самой заниматься. Землю вроде люблю, но там объем вообще не маленький.
Re: Подскажите
Здравствуйте, не торопитесь продавать, это вы всегда успеете. Купить развитое хозяйство гораздо сложнее, так что сначала попробуйте свои силы. Тем более, я так понимаю, это где-то в южной части нашей страны находится? Оцените масштаб, модернизируйте производство, в помощь вам завод «Кран Стандарт», там можно оборудование заказать. Хотя бы год-два продержитесь, а потом и выводы можно будет делать.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей